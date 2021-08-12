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Туроператор Mouzenidis travel объявил о ликвидации в Беларуси

12.08.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусским клиентам начали приходить смс-сообщения, в которых содержалась информация о банкротстве компании

Туроператор Mouzenidis travel объявил о ликвидации в Беларуси
фото носит иллюстративный характер
Туроператор Mouzenidis travel объявил о ликвидации в Беларуси. Белорусским клиентам начали приходить смс-сообщения, в которых содержалась информация о банкротстве компании. Информация об этом была размещена на сайте туроператора.

- Информируем вас о том, что 10 августа 2021 гола учредителем ООО «Музенидис Тревел» было принято решение о вступлении в процесс ликвидации предприятия в Беларуси. Мы искренне сожалеем о сложившейся ситуации, - говорится в сообщении.

В сообщении также написано, что ликвидатором было назначено ЗАО «Центр ликвидаций предприятий». А до 9 октября 2021 кредиторы могут посредством заказных писем обратиться за удовлетворением своих требований.

Mouzenidis travel – это группа компаний, центральный офис которой находится в Салониках. Представительства имеются в полутора десятках стран. Основное направление - Греция, но не только.
 
 
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Белорусским клиентам начали приходить смс-сообщения, в которых содержалась информация о банкротстве компании
 
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