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«Мы ждём, что организация станет ещё сильнее». Что обсудят на 44-м съезде БРСМ?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 августа состоится 44-й съезд общественной организации БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодежный форум пройдет под слоганом «Единство молодежи – сила Беларуси!» Формат открытого диалога объединит 500 делегатов из всех регионов страны. Одна из целей мероприятия – принятие стратегии развития БРСМ до 2025 года.
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
На съезде каждый делегат сможет открыто выступить с идеями и предложениями о том, как должна развиваться организация и каким он видит будущее общественного объединения.
Алексей Пикус, активист ОО «БРСМ»:
На съезде планируется избрать новый состав Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии организации.
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Новости Беларуси. 12 августа состоится 44-й съезд общественной организации БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодежный форум пройдет под...
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