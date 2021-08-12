ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мы ждём, что организация станет ещё сильнее». Что обсудят на 44-м съезде БРСМ?

12.08.2021 10:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 августа состоится 44-й съезд общественной организации БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы ждём, что организация станет ещё сильнее». Что обсудят на 44-м съезде БРСМ?

Молодежный форум пройдет под слоганом «Единство молодежи – сила Беларуси!» Формат открытого диалога объединит 500 делегатов из всех регионов страны. Одна из целей мероприятия – принятие стратегии развития БРСМ до 2025 года.

«Мы ждём, что организация станет ещё сильнее». Что обсудят на 44-м съезде БРСМ?

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
На протяжении шести месяцев в регионах республики проходило широкое обсуждение стратегии развития организации до 2025 года. Следует отметить, что активно включилась непосредственно сама молодежь, представители общественности, депутатский корпус, органы власти. И, конечно, учитывая важность и значимость такого документа, а мы впервые в своей истории принимаем стратегию развития Белорусского республиканского союза молодежи, было принято решение, что такое важное решение надо провести через высший орган БРСМ – это съезд.

«Мы ждём, что организация станет ещё сильнее». Что обсудят на 44-м съезде БРСМ?

На съезде каждый делегат сможет открыто выступить с идеями и предложениями о том, как должна развиваться организация и каким он видит будущее общественного объединения.

«Мы ждём, что организация станет ещё сильнее». Что обсудят на 44-м съезде БРСМ?

Алексей Пикус, активист ОО «БРСМ»:
Этот форум проходит в достаточно непростое время для нашей страны, непростое время для организации. И на этом форуме будет заложена программа пятилетнего развития и укрепления организации. Мы ждем, что организация еще больше воспрянет духом, станет еще сильнее, еще больше укрепится. А мы в этом ей всячески поможем.

«Мы ждём, что организация станет ещё сильнее». Что обсудят на 44-м съезде БРСМ?

На съезде планируется избрать новый состав Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии организации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 12 августа состоится 44-й съезд общественной организации БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодежный форум пройдет под...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Камчатке вертолет с туристами рухнул в озеро и ушел на глубину более 130 метров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by