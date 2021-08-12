Жесткая конкуренция - в Бресте два таксиста попали в ДТП

Источник материала: БT

Два таксиста попали в аварию в Бресте. Инцидент случился после проезда перекрестка. Камеры наблюдения запечатлели момент ДТП. Повернув направо, обе машины решили вывернуть в левую полосу, а попытка обгона привела к аварии. В инциденте пострадавших нет, оценку такой езде даст дорожная милиция.