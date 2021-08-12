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Жесткая конкуренция - в Бресте два таксиста попали в ДТП

12.08.2021 10:35 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Два таксиста попали в аварию в Бресте. Инцидент случился после проезда перекрестка. Камеры наблюдения запечатлели момент ДТП. Повернув направо, обе машины решили вывернуть в левую полосу, а попытка обгона привела к аварии. В инциденте пострадавших нет, оценку такой езде даст дорожная милиция. 



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Теги: Брест, Могилев
 
 
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Два таксиста попали в аварию в Бресте. Инцидент случился после проезда перекрестка. Камеры наблюдения запечатлели момент ДТП. Повернув направо, обе машины решили...
 
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