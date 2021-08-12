|
Жесткая конкуренция - в Бресте два таксиста попали в ДТП
Источник материала: БT
Два таксиста попали в аварию в Бресте. Инцидент случился после проезда перекрестка. Камеры наблюдения запечатлели момент ДТП. Повернув направо, обе машины решили вывернуть в левую полосу, а попытка обгона привела к аварии. В инциденте пострадавших нет, оценку такой езде даст дорожная милиция.
Другие новости "Зоны Х":
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два таксиста попали в аварию в Бресте. Инцидент случился после проезда перекрестка. Камеры наблюдения запечатлели момент ДТП. Повернув направо, обе машины решили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)