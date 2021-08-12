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В Гродненской области расследуются свыше 30 дел, связанных с оскорблением представителей власти

12.08.2021 10:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области расследуются 36 уголовных дел, связанных с оскорблением представителей власти. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Следователи отмечают, что вопрос противодействия преступлениям, связанным с оскорблениями представителей власти и сотрудников правоохранительных органов, остается актуальным.

"Значительная часть таких противоправных деяний совершается интернете. Многие из подозреваемых при этом уверены, что их личность установлена не будет, и они избегут ответственности", - рассказала Мария Трушинская. Она подчеркнула, что благодаря оперативному взаимодействию следователей с сотрудниками правоохранительных органов в Гродненской области раскрыто множество таких преступлений.

Сейчас, к примеру, в суд направлено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Минского района. В мае он в одном из деструктивных Telegram-каналов оставил оскорбительный комментарий. Действия мужчины квалифицированы по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти).

"Данный случай не единичный, на сегодняшний день в производстве следователей гродненщины находятся 36 уголовных дел по более чем 50 эпизодам преступной деятельности, связанной с оскорблением представителей власти, сотрудников правоохранительных органов и их родственников", - отметила Мария Трушинская.

Большинство преступлений совершены в прошлом году. Поддавшись эмоциям, люди оставляли оскорбительные комментарии, писали угрозы, и забывали об этом. Следователи напоминают о необходимости соблюдения закона. Любое нарушение законодательства влечет за собой ответственность.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Следователи отмечают, что вопрос противодействия преступлениям, связанным с оскорблениями представителей власти и сотрудников правоохранительных органов,...
 
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