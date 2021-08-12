ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси за два месяца уничтожено более 70 т наркосодержащих растений

12.08.2021 10:51 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за два месяца уничтожено более 70 т наркосодержащих растений. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

​"С 1 июня по 15 сентября на территории республики проводятся комплексные мероприятия в рамках специальной программы "Мак". За два месяца на площади около 66 га уничтожено более 70 т наркосодержащих растений, из них более 35 т конопли", - рассказали в МВД.

Практически ежедневно сотрудники милиции выявляют посевы вредоносных растений. Так, на территории Щучинского района Гродненской области на колхозном поле площадью порядка 1 га правоохранителями обнаружен дикорастущий каннабис. При помощи сельхозтехники уничтожено около 850 кг растения .

В отношении граждан, на приусадебных участках которых выявлены факты произрастания дикорастущих мака и конопли, составлено более 900 административных протоколов по ст. 17.1 КоАП (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Необходимо знать, что за подобные деяния предусмотрен штраф до Br580 (20 базовых величин). Поэтому владельцам земельных участков следует своевременно принимать меры по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры.

"В случае обнаружения запрещенных культивируемых или дикорастущих растений (конопля, мак), просьба сообщить по телефону 102", - добавили в МВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Былы амбасадар Беларусі ў Славаччыне Ігар Ляшчэня — у турме на Акрэсьціна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by