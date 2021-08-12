Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за два месяца уничтожено более 70 т наркосодержащих растений. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

​"С 1 июня по 15 сентября на территории республики проводятся комплексные мероприятия в рамках специальной программы "Мак". За два месяца на площади около 66 га уничтожено более 70 т наркосодержащих растений, из них более 35 т конопли", - рассказали в МВД.

Практически ежедневно сотрудники милиции выявляют посевы вредоносных растений. Так, на территории Щучинского района Гродненской области на колхозном поле площадью порядка 1 га правоохранителями обнаружен дикорастущий каннабис. При помощи сельхозтехники уничтожено около 850 кг растения .

В отношении граждан, на приусадебных участках которых выявлены факты произрастания дикорастущих мака и конопли, составлено более 900 административных протоколов по ст. 17.1 КоАП (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Необходимо знать, что за подобные деяния предусмотрен штраф до Br580 (20 базовых величин). Поэтому владельцам земельных участков следует своевременно принимать меры по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры.

"В случае обнаружения запрещенных культивируемых или дикорастущих растений (конопля, мак), просьба сообщить по телефону 102", - добавили в МВД.-0-