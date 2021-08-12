ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске подорожают услуги автостоянок

12.08.2021 10:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

С 1 сентября госорганизация «Гаражи, автостоянки и парковки» повышает тарифы на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках.

В Минске подорожают услуги автостоянок

За хранение транспортного средства массой до 3,5 тонны на всех стоянках граждане будут выплачивать 42 рубля в месяц, сообщается на сайте организации. Исключение сделано для автостоянок № 15 (ст. метро «Молодежная») и № 92 (ул. Гикало, 1).

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей этот тариф на услуги составит 46 рублей ежемесячно. Столько же будет составлять цена хранения автомобилей на стоянках № 15 и № 92.

В прошлый раз услуги организации «Гаражи, автостоянки и парковки» дорожали в ноябре 2020 года.

Тогда месячный тариф для граждан был установлен в размере 40 рублей, для юридических лиц и ипэшников — 44 рублей.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 сентября госорганизация «Гаражи, автостоянки и парковки» повышает тарифы на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках.
 
Новости дня
Новости разные
 
Былы амбасадар Беларусі ў Славаччыне Ігар Ляшчэня — у турме на Акрэсьціна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by