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Невзоров: «Невиновность – это заявочка как минимум на удвоение срока»
12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Публицист – про все оттенки российского правосудия.
– Годы путинизма должны были приучить народ к тому, что суд должен быть несправедлив, крив, продажен и послушен обязательно неким третьим, совершенно неправовым силам. Иначе это не суд, а какая-то глупая самодеятельность и театр, – рассуждает Александр Невзоров на
Все соблюдается, все наладилось и все работает практически без ошибок и без осечек, как полагается при всякой диктатуре. Можно сказать, что сейчас суды работают в России совершенно идеально.
Потому что сегодня невиновность – это отягчающее вину обстоятельство, и суд обязан это принимать во внимание. Если невиновность достоверно установлена, то и наказание должно быть максимально жестоким. Невиновность – это заявочка как минимум на удвоение срока. Это, в конце концов, оскорбление суда.
И мы видим, что с этим разобрались, все в порядке. В путинской России еще ни один невиновный не ушел от наказания. То есть сделаны потрясающие успехи. Это новая юриспруденция. И, конечно, какой-нибудь глупец может заявить, что он раскаивается в том, что он невиновен, но, вынося приговоры невиновным, суд должен проявлять, конечно, особую принципиальность.
А вот если субъект не раскаивается в том, что он невиновен, то тут только принудительное психиатрическое лечение с постоянным повышением фармакологических доз до смертельных.
И новый судебный стандарт отлично себя зарекомендовал во всех процессах, где российская Фемида ножками показательно топтала тех, в ком было недодавлено достоинство, отвага, тех, кто сумел сопротивляться бандитам с «запотевшими забралами» или над теми, кто осмелился писать правду о стране и о власти.
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Публицист – про все оттенки российского правосудия.
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