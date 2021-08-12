Министр транспорта Литвы: С декабря прекращаем транзит белорусских калийных удобрений

Источник материала: Салiдарнасць

Через несколько месяцев продукция «Беларуськалия» больше не будет перевозиться через страну-соседку.

Как сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис, на это повлияли объявленные США в понедельник санкции , под которые попал в том числе и солигорский гигант.

По словам министра, как сообщает Delfi.lt , перевозки прекратятся, как только санкции вступят в силу, а это случится в декабре.

— Компании, если есть субъект, попавший под санкции, отказываются иметь с ним какие-либо деловые отношения, избегая риска, и я могу твердо заявить, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву, — заявил Скуодис.

Литовское издание также дополняет, что компания Литовские железные дороги, которая перевозит продукцию «Беларуськалия» через Литву, потеряет из-за этого около 20 млн евро.