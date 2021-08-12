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Министр транспорта Литвы: С декабря прекращаем транзит белорусских калийных удобрений
12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Через несколько месяцев продукция «Беларуськалия» больше не будет перевозиться через страну-соседку.
Как сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис, на это повлияли
По словам министра, как сообщает
— Компании, если есть субъект, попавший под санкции, отказываются иметь с ним какие-либо деловые отношения, избегая риска, и я могу твердо заявить, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву, — заявил Скуодис.
Литовское издание также дополняет, что компания Литовские железные дороги, которая перевозит продукцию «Беларуськалия» через Литву, потеряет из-за этого около 20 млн евро.
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Через несколько месяцев продукция «Беларуськалия» больше не будет перевозиться через страну-соседку.
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