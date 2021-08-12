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Литва с декабря прекращает транзит белорусского калия

12.08.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Литва прекращает транзит и перевалку белорусского калия с 8 декабря, когда заканчивается отсрочка на введенные США санкции против Беларуськалия.

Об этом заявил министр транспорта Мариус Скуодис.

По словам министра, калийные удобрения составляют примерно треть от объема грузов, перевозимых литовской железной дорогой в Клайпедский порт.

Скуодис отметил, что введенные США санкции накладывают ограничения только на расчеты в американской валюте, но признал, что банки не будут проводить платежи и в евро, если речь идет о субъекте хозяйствования, который находится под санкциями.

«Я могу с уверенностью сказать, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться по Литве", - сказал министр в четверг News Radio, передает Delfi.

Он сообщил, что около 10% белорусских удобрений, перевозимых через Литву, поставляются в Евросоюз, а остальные транспортируются в Китай, Индию, Бразилию и другие страны.

По мнению Скуодиса, введение санкций приведет к росту цен на калийные удобрения на 80 евро за тонну.

 
 
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Литва прекращает транзит и перевалку белорусского калия с 8 декабря, когда заканчивается отсрочка на введенные США санкции против Беларуськалия.
 
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