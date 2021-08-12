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Минлесхоз будет координировать продажу древесины физическим лицам

12.08.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

6 августа 2021 г. вышло постановления Совета Министров Республики Беларусь No 457 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2004 г. No 298".

В этом постановлении министерству лесного хозяйства Беларуси добавили в основные задачи пункт, согласного которому именно это министерство сейчас будет координировать порядок заключения договоров, предусматривающих реализацию древесины физическим лицам вне биржевых торгов, сообщает Инфобанк
 
Что это значит? 

Судя по постановлению, сейчас именно Минлесхоз будет определять кому и в каких объемах, и в какой очередности продавать древесину.

Обратите внимание что это касается продажи древесины вне биржевых торгов.

Минлесхозу добавили полномочия регулировать продажу древесины именно физическим лицам, полномочия координации продаж юридическим лицам в Беларуси, Минлесхоз получило еще ранее:

" ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве лесного хозяйства Республики Беларусь

...4. Минлесхоз в соответствии с возложенными на него основными задачами:

...4.9. организует проведение рубок главного пользования и других видов рубок леса;

4.11. осуществляет координацию реализации древесины в заготовленном виде на внутреннем рынке Республики Беларусь, а также в установленном законодательством порядке осуществляет реализацию древесины на корню и в заготовленном виде;..."
 
 
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6 августа 2021 г. вышло постановления Совета Министров Республики Беларусь No 457 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2004 г. No 298".
 
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