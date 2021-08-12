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На Камчатке вертолет с туристами рухнул в озеро и ушел на глубину более 130 метров

12.08.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Восемь человек пропали без вести, еще восемь спаслись — они смогли выплыть на поверхность

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», перевозивший туристов из Москвы и Петербурга, потерпел крушение 12 августа на Курильском озере в Кроноцком заповеднике на Камчатке, сообщает ТАСС. Обломки Ми-8 ушли под воду на глубину более 130 метров практически сразу после крушения. Вертолет следовал по маршруту из поселка Николаевка через озеро к вулкану Ходутка. 

На борту Ми-8 находились 16 человек: 13 пассажиров, в том числе ребенок, и трое членов экипажа. Шестерым пассажирам и двум членам экипажа удалось выбраться из утонувшего вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника — они оперативно подъехали на катерах к месту крушения. Остальные восемь человек, в том числе командир экипажа Ми-8, предположительно, погибли, сообщает источник «Интерфакса».

Mash и Life Shot опубликовали список людей, находившихся на борту утонувшего Ми-8. Среди спасенных значатся штурман Яков Медведев и бортмеханик вертолета Марат Мадиев, а также журналист Николай Корженевский, который ранее вел программу «Экономика. Курс дня» на телеканале «Россия-24». Пострадавшие доставлены в Петропавловск-Камчатский. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте падения вертолета работают десятки спасателей. Водолазы не могут пока опуститься к упавшему Ми-8, поскольку у них нет оборудования для работы на такой глубине. Выжившим пассажирам Ми-8 удалось выплыть с глубины примерно девяти метров, рассказали сотрудники заповедника. По их словам, температура воды в озере сейчас составляет не более пяти-шести градусов и долго находиться в ней невозможно.

Основными версиями крушения Ми-8 называют отказ двигателей и ошибку пилотирования. Известно, что вертолет заходил на посадку в условиях сильного тумана. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта (наказывается лишением свободы на срок до семи лет).

В компании «Витязь-Аэро», которой принадлежит Ми-8, заявили, что вертолет был исправен, его осматривали непосредственно перед вылетом, а капитальный ремонт проводили в 2020 году. Совладельцем «Витязь-Аэро» является камчатский бизнесмен и депутат Игорь Редькин. Накануне его отправили под домашний арест после того, как он признался в убийстве человека по неосторожности.
 
 
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Восемь человек пропали без вести, еще восемь спаслись — они смогли выплыть на поверхность
 
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