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Игорь Лещеня. Фото: nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-посол Игорь Лещеня находится на Окрестина Вчера обыски и допросы прошли у 23 делегатов инициативы «Сход».

Вчера обыски и допросы прошли у 23 делегатов инициативы «Сход». Часть отпустили под подписку о неразглашении, а остальные, вероятно, задержаны.Прошел обыск и у. Ранее был председателем «Сходу», но ушел и в последнее время не имел отношения к организации.