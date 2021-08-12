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Экс-посол Игорь Лещеня находится на Окрестина

12.08.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экс-посол Игорь Лещеня находится на Окрестина
Игорь Лещеня. Фото: nn.by
Его имя содержится в списке задержанных.

Вчера обыски и допросы прошли у 23 делегатов инициативы «Сход». Часть отпустили под подписку о неразглашении, а остальные, вероятно, задержаны.

Прошел обыск и у Игоря Лещени. Ранее был председателем «Сходу», но ушел и в последнее время не имел отношения к организации.
 
 
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Вчера обыски и допросы прошли у 23 делегатов инициативы «Сход».
 
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