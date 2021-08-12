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Экс-посол Игорь Лещеня находится на Окрестина
Источник материала: UDF
Игорь Лещеня. Фото: nn.by
Вчера обыски и допросы прошли у 23 делегатов инициативы «Сход». Часть отпустили под подписку о неразглашении, а остальные, вероятно, задержаны.
Прошел обыск и у Игоря Лещени. Ранее был председателем «Сходу», но ушел и в последнее время не имел отношения к организации.
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Вчера обыски и допросы прошли у 23 делегатов инициативы «Сход».
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