ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар дешевеет утром 12 августа на белорусской бирже

12.08.2021 11:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Доллар дешевеет утром 12 августа на белорусской бирже
Иллюстративное фото
Торги в четверг на БВФБ открылись ослаблением белорусского рубля к евро и российскому рублю. Корзина валют подорожала на 0,23% и оставила минимум за 9 месяцев.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:25:

Курс доллара опустился лишь на 0,0015 BYN до 2,5170 BYN/USD. Последние шесть торгов направление изменения курса доллара меняется каждый день.

Курс евро вырос на 0,0057 BYN до 2,9541 BYN/EUR.

Напомним, что по итогам торгов вторника евро опустился до минимума за 355 дней. Всего 11 дней не хватило до годового минимума.

Курс российского рубля подскочил на 0,0158 BYN до 3,4195 BYN/100 RUB.

Рубль РФ прервал серию из пяти снижений подряд, за время которой он подешевел на 0,0504 BYN до минимума за 16 дней.

Московская биржа


Сегодня утром российский рубль немного отыграл вчерашние потери. За сутки стоимость доллара опустилась на 30 копеек до 73,62 российских рублей, а вчера в ходе торгов она поднималась до 74,12 российских рублей — максимума за две недели.

Курс евро с вчерашнего утра снизился всего на 18 копеек до 86,40 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евро и российский рубль, напротив, укрепляются.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске подорожают услуги автостоянок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by