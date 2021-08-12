Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар дешевеет утром 12 августа на белорусской бирже Евро и российский рубль, напротив, укрепляются.

По информациина 10:25:Курс доллара опустился лишь на 0,0015 BYN до 2,5170 BYN/USD. Последние шесть торгов направление изменения курса доллара меняется каждый день.Курс евро вырос на 0,0057 BYN до 2,9541 BYN/EUR.Напомним, что по итогам торгов вторника евро опустился до минимума за 355 дней. Всего 11 дней не хватило до годового минимума.Курс российского рубля подскочил на 0,0158 BYN до 3,4195 BYN/100 RUB.Рубль РФ прервал серию из пяти снижений подряд, за время которой он подешевел на 0,0504 BYN до минимума за 16 дней.Сегодня утром российский рубль немного отыграл вчерашние потери. За сутки стоимость доллара опустилась на 30 копеек до 73,62 российских рублей, а вчера в ходе торгов она поднималась до 74,12 российских рублей — максимума за две недели.Курс евро с вчерашнего утра снизился всего на 18 копеек до 86,40 российских рублей.