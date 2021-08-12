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Латушко — дипломатам: «Вы действительно не слышите стонов белорусского народа?»
Источник материала: UDF
Павел Латушко
— Я хотел бы сказать коллегам-дипломатам, если они еще могут таковыми называться, —
Напомним, накануне у членов платформы «Сход» прошли массовые обыски, после которых часть людей задержали. Среди задержанных и экс-посол Игорь Лещеня.
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Напомним, накануне у членов платформы «Сход» прошли массовые обыски.
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