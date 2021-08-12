Источник материала: UDF

Павел Латушко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латушко — дипломатам: «Вы действительно не слышите стонов белорусского народа?» Напомним, накануне у членов платформы «Сход» прошли массовые обыски.

— Я хотел бы сказать коллегам-дипломатам, если они еще могут таковыми называться, —. — Вы действительно не слышите стонов белорусского народа? Неужели вы согласитесь с тем безумием, которое уничтожает все в стране: любую точку зрения, любую позицию любого человека? Неужели вы не найдете в себе сил, чтобы сражаться за белорусов, чтобы, прежде всего, вы могли людьми зваться?Напомним, накануне у членов платформы «Сход» прошли массовые обыски, после которых часть людей задержали. Среди задержанных и экс-посол