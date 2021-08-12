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2,5 года колонии. Спортсмену Алексею Кудину вынесен обвинительный приговор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спортсмену Алексею Кудину вынесен обвинительный приговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский боец смешанных единоборств осужден на 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.
Юлия Жук, помощник прокурора Молодечненского района:
10 августа прошлого года на Центральной площади Молодечно он оказал серьезное сопротивление силовикам. Что затем сам и подтвердил, назвав это самообороной. После Кудин скрывался в России, откуда его экстрадировали в Беларусь.
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Новости Беларуси. Спортсмену Алексею Кудину вынесен обвинительный приговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский боец смешанных единоборств...
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