Министр транспорта Литвы: С декабря мы прекращаем транзит белорусских калийных удобрений

С декабря продукция белорусского производителя калийных удобрений «Беларуськалий» не будет перевозиться через Литву, сообщил 12 августа министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис.

По его словам, на решение повлияли объявленные США в понедельник санкции в отношении Беларуси, в том числе «Беларуськалия». «Если есть субъект, подпавший под санкции, компании отказываются иметь какие-либо деловые отношения, избегая риска, и я могу твердо заявить, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву», — цитирует министра портал Delfi .

По словам министра, примерно треть грузов, следующих по Литовским железным дорогам и через Клайпедский порт, — это удобрения, на которые распространяются санкции.

По предварительным данным, Литовские железные дороги, которые перевозят продукцию «Беларуськалия» через Литву, потеряют из-за этого около 20 млн евро.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что с расширением санкцией Евросоюза в отношении Беларуси экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен. По его словам, Литва уже формально представила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, в том числе в отношении удобрений «Беларуськалия», которые экспортируются преимущественно через Клайпеду. «Возможно полное прекращение [экспорта]. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить», — сказал Ландсбергис.

24 июня Евросоюз впервые в истории ввел секторальные экономические санкции в отношении Беларуси. Санкции стали ответом ЕС на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на его борту журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Среди прочего санкции запрещают прямой или косвенный импорт, покупку или передачу хлористого калия, минеральных или химических удобрений, содержащих калий, азот, фосфор.

9 августа президент США Джо Байден подписал новый исполнительный указ, который расширяет возможности для принятия санкций в отношении белорусского режима. В тот же день Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 23 физических и 21 юридического белорусского лица.

В санкционный список попали бизнесмены, которых считают приближенными к Александру Лукашенко, представители КГБ, Следственного комитета, Палаты представителей, ГУВД Мингорисполкома и др.