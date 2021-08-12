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Экс-дипломат Игорь Лещеня находится в ИВС на Окрестина

12.08.2021 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня (помощник Александра Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам в 2002—2006 годах) находится в ИВС на Окрестина. Об этом свидетельствуют данные телеграм-канала «Списки задержанных», в котором 12 августа опубликован список содержащихся в ИВС.

Экс-дипломат Игорь Лещеня находится в ИВС на Окрестина

После президентских выборов в августе прошлого года Лещеня одним из первых публично осудил насилие против мирных демонстрантов и подал в отставку. Он также был первым председателем платформы «Сход».

11 августа, по данным правозащитников, прошли обыски по меньшей мене у 22 активистов «Схода». Сообщалось, что большинство отпустили после допроса. Их фамилий нет и в опубликованном списке находящихся в ИВС.

«Сход народных делегатов» был сформирован в феврале этого года. В его состав вошел 151 делегат, избранный в результате онлайн-голосования на платформе «Сход» (на сайте платформы сейчас фигурирует 144 человека). В середине марта «Сход» обратился ко всем политическим силам, включая Администрацию президента и Палату представителей, с призывом присоединиться к открытым слушаниям о выходе из политического кризиса.

 
 
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Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня (помощник Александра Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам в 2002—2006 годах) находится в ИВС...
 
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