﻿ Фотофакт. Отец Марии – с цветами у суда. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт. Отец Марии – с цветами у суда

12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В шестой день процесса, за которым следят все, Александр Колесников снова с цветами.

Фотофакт. Отец Марии – с цветами у суда

Фото пресс-службы Виктора Бабарико

Отец политзаключенной приносит их для адвокатов политзаключенных: своей дочери, Марии Колесниковой, и ее соратника, юриста Максима Знака. Процесс, напомним, проходит в суде Минского района (ул. Маяковского, 119а).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В шестой день процесса, за которым следят все, Александр Колесников снова с цветами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Літва спыніць транзыт прадукцыі «Беларуськалію» са сьнежня з прычыны санкцый ЗША супраць Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by