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Фотофакт. Отец Марии – с цветами у суда
12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В шестой день процесса, за которым следят все, Александр Колесников снова с цветами.
Фото
Отец политзаключенной приносит их для адвокатов политзаключенных: своей дочери, Марии Колесниковой, и ее соратника, юриста Максима Знака.
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В шестой день процесса, за которым следят все, Александр Колесников снова с цветами.
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