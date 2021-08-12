Соболенко вслед за Азаренко успешно стартовала на турнире в Монреале

Третья ракетка мира Арина Соболенко накануне переиграла в трех сетах американскую теннисистку Слоан Стивенс (62-й номер мирового рейтинга) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Матч длился 2 часа 28 минут.





Сегодня в 1/8 финала ей будет противостоять спортсменка из Канады Ребекка Марино (220-е место в рейтинге WTA).





Ранее еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко также преодолела 1/16 финала — победила в двух сетах румынскую теннисистку Сорану Кырстю — 6:2, 6:2.





Сегодня она встретится на корте с с гречанкой Марий Саккари (18-е место в рейтинге WTA).





Соревнования в Монреале завершатся 15 августа. Призовой фонд Открытого чемпионата Канады по теннису составляет 2,5 миллиона долларов.