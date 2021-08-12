ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Соболенко вслед за Азаренко успешно стартовала на турнире в Монреале

12.08.2021 11:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские теннисистки успешно провели стартовые матчи на турнире категории WTA-1000 в канадском Монреале.

Третья ракетка мира Арина Соболенко накануне переиграла в трех сетах американскую теннисистку Слоан Стивенс (62-й номер мирового рейтинга) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Матч длился 2 часа 28 минут. 

Сегодня в 1/8 финала ей будет противостоять спортсменка из  Канады Ребекка Марино (220-е место в рейтинге WTA).

Ранее еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко также преодолела 1/16 финала —   победила в двух сетах румынскую теннисистку Сорану Кырстю — 6:2, 6:2. 

Сегодня она встретится на корте с с гречанкой Марий Саккари (18-е место в рейтинге WTA).

Соревнования в Монреале завершатся 15 августа. Призовой фонд Открытого чемпионата Канады по теннису составляет 2,5 миллиона долларов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские теннисистки успешно провели стартовые матчи на турнире категории WTA-1000 в канадском Монреале.
 
Новости дня
Новости разные
 
2,5 года колонии. Спортсмену Алексею Кудину вынесен обвинительный приговор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by