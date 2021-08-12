«Сколько сварщиков, маляров, штукатуров, крановщиков. С днем строителя, с почетным нашим днем!»... Профком Могилевского домостроительного комбината необычно и с юмором поздравил коллег с профессиональным праздником..





Работники сделали кавер на популярную песню «Мальчик на девятке» Dead Blonde и сняли качественный видеоклип.





В съемках учавствовали позитивные и активные работники предприятия разных возрастов. Они не просто стояли в кадре, но веселились и танцевали.





Певица рассказывает историю своей любви. Она и возлюбленный — работники ДСК и между ними «вялотекущая река». Но в личной жизни они строят «замки из песка».









«На работу едет на 10-ке, свою девятку завести не смог. Я кружилась с ним на стройплощадке, кружил над нами монолитный блок», — поет девушка в припеве.





В тексте упоминаются «горы графия и песка», кипящая стройка, растущие до неба дома — в общем, трудовые будни предприятия. Девушка призывает поднять бокал за строителей и поздравляет от всего коллектива с праздником.





На момент написания новости у видео на Youtube более 13,5 тысяч просмотров. В комментариях пользователи хвалят креативщиков и благодарят за поднятие настроения. «Ребята, вы продали мне работу у вас. Оставляю квартиру и удаленку, переезжаю в Могилев и иду работать на воздухе. Клип — шедевр!», — восхитился один из зрителей.





Кстати, это не первый оригинальный клип строительного комбината. В прошлом году они сняли видеопосвящение «всем временно отмененным экскурсиям, культурно-массовым и спортивным мероприятиям» на песню «Плачу на техно» Cream Soda.











