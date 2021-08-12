Как защититься от мошенников и спасти свои данные

Источник материала: ProBusiness



Фото: unsplash.com

Малый и средний бизнес все чаще оказывается в поле зрения киберпреступников. Если раньше о защите данных заботились в основном крупные корпорации, то сегодня любая компания может стать мишенью. Именно поэтому важно выстроить устойчивую и надежную систему безопасности внутри организации и подготовиться к возможным угрозам заранее. Совместно с экспертами компании Softline Belarus записали три полезных видео, которые помогут предотвратить потерю ценной информации.

1. Кто и как ворует данные компаний?

Любая информация представляет собой ценность. Эта простая истина поможет понять, что не бывает «незначительных» элементов в системе защиты данных в компании.

В этом видео руководитель направления информационной безопасности Softline Belarus Александр Дубина и руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline company Александр Вураско рассказали:

Какая информация особенно интересна злоумышленникам

О тревожных и обнадеживающих трендах в сфере защиты данных

На каком уровне сейчас находится защита данных в белорусских компаниях

Какие угрозы наиболее характерны для белорусского рынка

О типичных схемах мошенничества, которых стоит опасаться.

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2. Как защитить данные? Разбираем реальный кейс компании

Разбираем реальный кейс белорусской компании, которая пострадала от действий злоумышленников и лишилась ценной информации. Руководитель направления информационной безопасности Softline Belarus Александр Дубина объяснил, что делать бизнесу, чтобы не оказаться в подобной ситуации и какие инструменты — мастхэв для защиты данных бизнеса.

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3. Защита персональных данных в Беларуси — что нужно знать о новом законе?

В мае 2021 года в Беларуси был принят Закон о защите персональных данных. Он вступит в силу через полгода после опубликования. Но уже сейчас следует разобраться в том, какие правила нужно соблюдать бизнесу. Вместе с ведущим юрисконсультом Softline Belarus Романом Свирейко разобрались, на что важно обратить внимание.

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Партнер проекта: Softline помогает осуществить цифровую трансформацию и предоставляет сервисы кибербезопасности заказчикам из более чем 50 стран и более 95 городов по всему миру. Более 2400 менеджеров по работе с клиентами и более 1000 технических специалистов по продуктам и сервисам взаимодействуют с заказчиками, чтобы выбрать наиболее подходящие решения и интегрировать их наиболее эффективным способом, создавая управляемые и защищенные гибридные инфраструктуры. В тесном сотрудничестве с заказчиками наши глобальные команды поддержки и обслуживания создают и помогают эксплуатировать инфраструктуру, необходимую для осуществления цифровой трансформации мирового уровня, предоставления облачных сервисов и надежной кибербезопасности. Сегодня компания Softline с более чем 25-летним опытом, 5000 сотрудников по всему миру и оборотом в 1,8 миллиарда долларов в 2020 году является ведущим мировым поставщиком решений цифровой трансформации, облачных сервисов, кибербезопасности и связанных решений и сервисов. Благодаря партнерству более чем с 6000 поставщиками мы помогли более чем 150 000 заказчиков – малых, средних и крупных предприятий из частного и государственного секторов – сделать их бизнес цифровым. Softline Belarus предлагает комплексные технологические решения, лицензирование программного обеспечения, поставку аппаратного обеспечения и сопутствующие IT-услуги c 2001-го года. 31 августа 2021 года исполняется 20 лет работы компании в Беларуси. За 20 лет мы накопили колоссальный опыт, который подтверждается множеством успешных проектов, наличием в штате сертифицированных экспертов по различным направлениям и партнерством с мировыми лидерами в этой области. Цель Softline — помочь вам повысить прибыльность вашего бизнеса и качество жизни за счет наиболее эффективного использования технологий.





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