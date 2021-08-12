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Как защититься от мошенников и спасти свои данные
12.08.2021 11:44 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Малый и средний бизнес все чаще оказывается в поле зрения киберпреступников. Если раньше о защите данных заботились в основном крупные корпорации, то сегодня любая компания может стать мишенью. Именно поэтому важно выстроить устойчивую и надежную систему безопасности внутри организации и подготовиться к возможным угрозам заранее. Совместно с экспертами компании
1. Кто и как ворует данные компаний?
Любая информация представляет собой ценность. Эта простая истина поможет понять, что не бывает «незначительных» элементов в системе защиты данных в компании.
В этом видео руководитель направления информационной безопасности Softline Belarus Александр Дубина и руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline company Александр Вураско рассказали:
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2. Как защитить данные? Разбираем реальный кейс компании
Разбираем реальный кейс белорусской компании, которая пострадала от действий злоумышленников и лишилась ценной информации. Руководитель направления информационной безопасности Softline Belarus Александр Дубина объяснил, что делать бизнесу, чтобы не оказаться в подобной ситуации и какие инструменты — мастхэв для защиты данных бизнеса.
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3. Защита персональных данных в Беларуси — что нужно знать о новом законе?
В мае 2021 года в Беларуси был принят Закон о защите персональных данных. Он вступит в силу через полгода после опубликования. Но уже сейчас следует разобраться в том, какие правила нужно соблюдать бизнесу. Вместе с ведущим юрисконсультом Softline Belarus Романом Свирейко разобрались, на что важно обратить внимание.
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Малый и средний бизнес все чаще оказывается в поле зрения киберпреступников. Если раньше о защите данных заботились в основном крупные корпорации, то сегодня...
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