Инвесторы назвали топ-10 самых перспективных технологий в 2021 году

Источник материала: ProBusiness

Инвесторы отметили 4-кратный рост инвестиций в deeptech в период с 2016-го по 2020 год. Эта информация появилась в аналитическом обзоре Deeptech Outlook 2021 , опубликованном венчурным фондом Phystech Ventures. За последний год в отрасль было проинвестировано более $ 60 млрд — эксперты отмечают взрывной рост по многим сегментам.

О перспективных направлениях для инвестирования в хард-тек рассказала команда Phystech Ventures совместно с партнером и основателем компании Петром Лукьяновым.

Венчурный фонд ранних стадий Phystech Ventures был основан в 2013 году. Он специализируется на инвестициях в deeptech, также называемых «глубокими технологиями» или хард-теком. Это классификация начинающих компаний или стартапов, цель которых — предоставить технологические решения, основанные на существенных научных или инженерных задачах.

В исследовании фонда выделено 10 наиболее интересных технологических направлений 2021 года:

ИИ и машинное обучение

Квантовые технологии

Кибербезопасность

Генетика и биоинформатика

Нейробиология

Энергетика

Mobility

Космические технологии

Фудтех

Агротех.

Вот что говорят об этих направлениях авторы исследования.

«Верим в науку как основной движущий фактор инноваций»

Петр Лукьянов

Партнер и основатель Phystech Ventures

— Ряд сегментов deeptech находится на пороге больших изменений. Так, например, для борьбы с COVID-19 произошло редактирование генома человека, в результате чего капитализация биотехнологических компаний Intellia и CRISPR Therapeutics превысила $ 10 млрд.

Американская биотехнологическая компания Moderna разработала технологическую платформу для создания вакцин и генных терапий на основе мРНК, в результате чего оценка компании с $ 7 млрд в 2019 году выросла до $ 142 млрд к концу июля 2021 года.

Нажмите для увеличения





Данные из аналитического обзора Phystech Ventures — Deeptech Outlook 2021

В ближайшем будущем Starlink, OneWeb и Amazon планируют в 20 раз увеличить количество спутников Земли, а в сегменте кибербезопасности появилось 11 новых единорогов. Интересно, что первые единороги возникли в секторе квантовых технологий — это компании PsiQuantum, IonQ и ArQit. Мы соверешенно определенно верим в науку как в основной движущий фактор инноваций.

Разумеется, что инновационные технологии требуют значительных финансовых и временных затрат на исследования и разработку. Инвестиции в deeptech всегда ориентированы на долгосрочную перспективу. Но в 2021 году мы наблюдаем взрывной рост по многим сегментам.

Анализ и оценка инвестиционной активности проводились в июне-июле 2021 года и охватили развитие deeptech за последние 10 лет. В рамках исследования команда опиралась на индустриальные отчеты и базы данных (Pitchbook, CB Insights, Scopus, Google Patents), а также мнения инсайдеров и внутреннюю аналитику.



Фото: kommersant.ru

Детальная аналитика по сегментам

Венчурные и корпоративные инвестиции в искусственный интеллект и машинное обучение достигли $ 73 млрд в 2020 году. А первый квартал 2021 года и вовсе стал рекордным по количеству вложений — за три месяца было инвестировано $ 20,1 млрд.

Команда Phystech Ventures акцентирует внимание на росте потребности в скорости и энергоэффективности вычислений и выделяет направление нейроморфных чипов. Они обеспечивают в 20 раз большую вычислительную мощность, чем самые современные графические процессоры. Помимо этого, венчурные инвесторы обращают внимание на стартапы, которые связаны с графиками знаний, обучением с подкреплением: ASIC, MLOps, autoML, GAN.

Как уже было отмечено выше, в 2021 году появились первые «квантовые единороги» — PsiQuantum, IonQ и ArQit. Эксперты ожидают роста физических реализаций квантовых процессоров, новых типов кубитов и разработки высокоуровневого программного обеспечения. Это значит, что наступил переломный момент: от лабораторных исследований квантовые технологии переходят к решению реальных задач.

Квантовый компьютер сможет обрабатывать информацию быстрее и решать такие задачи, с которыми принципиально не могут справиться классические вычислительные системы. IBM, Microsoft, Intel, Google, Alibaba, Baidu и другие корпорации уже вкладывают миллиарды долларов в разработку квантовых компьютеров и наращивание их мощностей, которые измеряются в кубитах.

Уже совершен переход от квантовых машин с двумя-пятью кубитами к 20-, 50-кубитным системам. Недавно Google объявила , что достигла 72 кубитов. В Мэрилендском университете готовят квантовый компьютер мощностью около 100 кубитов. Группа Михаила Лукина в Гарварде близка к этому уровню.

Ожидается, что рынок квантовых вычислений достигнет $ 7,3 млрд к 2025 году.

Нажмите для увеличения





Данные из аналитического обзора Phystech Ventures — Deeptech Outlook 2021

В области кибербезопасности Phystech Ventures выделил проекты, связанные с киберустойчивостью, постквантовой криптографией и конфиденциальностью данных. По состоянию на 2021 год в мире подключены более 35,8 млрд устройств, а это порядка 35,8 млрд потенциальных точек для кибератак.

Особый интерес представляют биотехнологии — сегмент получил дополнительный импульс для развития в прошлом году во время пандемии. Первые декакорны (стартапы с капитализацией в $ 10 млрд) в области редактирования генов появились в последние 12 месяцев: Intellia и CRISPR Therapeutics. Как уже отмечалось выше, оценка компании Moderna буквально на глазах взлетела до $ 142 млрд.

Кроме того, компания Illumina, которая специализируется на секвенировании генома (изучении последовательности ДНК), сейчас оценивается в $ 72 млрд. Важен также факт, что стоимость расшифровки генома человека за последние 6 лет снизилась в 10 раз.

Нажмите для увеличения





Данные из аналитического обзора Phystech Ventures — Deeptech Outlook 2021

Большие перспективы для успешного инвестирования эксперты также отмечают в нейронауках.

Фудтех и агротех также представляют интерес для венчурных инвестиций. Приоритетны проекты, связанные с биоматериалами, альтернативными источниками белка и едой «из пробирки». Особенно быстро развиваются стартапы в нише инновационных продуктов питания. 75% всех инвестиций в области альтернативных источников белка было привлечено за последние 2 года.

На фоне беспрецедентного внимания к чистым технологиям инвестиции в природный газ демонстрируют самый высокий рост в 2021 как среди ископаемых видов топлива, так и среди возобновляемых источников энергии (+24,5%). Альтернативная энергетика тоже находится в центре внимания инвесторов, в особенности — водород.

Несколько примеров:

Компания Plug Power, которая занимается разработкой систем водородных топливных элементов, стала стоить в 10 раз дороже, а компания Bloom Energy — в 5 раз

Стартап по производству водородных самолетов ZeroAvia, в который фонд Phystech Ventures инвестировал на ранней стадии, завершил несколько раундов с известными инвесторами, включая British Airways, Royal Dutch Shell, Билла Гейтса и других.

Нажмите для увеличения





Данные из аналитического обзора Phystech Ventures — Deeptech Outlook 2021

Рынок беспилотников достиг в прошлом году $ 50 млрд. Стартапы привлекли почти $ 4 млрд за первую половину 2021 года. В этом секторе среди перспективных направлений выделяются беспилотные летательные аппараты, системы с автономным управлением, системы с несколькими роботами и проекты по развитию инфраструктуры.

В качестве топ-3 историй успеха в этом сегменте в 2021 году инвесторы выделили Cruise, Joby Aviation и Plus.

В рейтинг наиболее заметных игроков рынка попал Arrival — стартап с российскими корнями, который занимается разработкой и производством электротранспорта.

В космических технологиях инвесторы подчеркивают направления, связанные с двигательными установками космических аппаратов и технологиями ввода-вывода их с орбиты. Сейчас около 60% всех неудач при запуске приходится именно на неполадки в двигательных установках.

Несмотря на имеющиеся проблемы, совокупный среднегодовой темп роста количества запусков составляет 34%. Starlink уже развернула 1,6 тыс. спутников и планирует еще 12 тыс. OneWeb собирается добавить 48 тыс. низкоорбитальных спутников, в планах Amazon — вывести около 3 тысяч спутников для своей сети спутникового интернета.

Нажмите для увеличения





Данные из аналитического обзора Phystech Ventures — Deeptech Outlook 2021

Об увеличении интереса к технологическим решениям в 10 сегментах говорит в том числе рост количества опубликованных научных работ.

На сегодняшний день в выделенных нишах опубликовано порядка 50 тысяч научных статей в Европе и около 35 тысяч — в США. На оба региона приходится 59% всех научных публикаций, европейские публикации цитируются наиболее активно.

Полное исследование находится в свободном доступе по этой ссылке .

Читайте также