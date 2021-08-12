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Ночной гость снял с рук спящей брестчанки пять золотых колец и браслет

12.08.2021 12:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста задержан за грабеж с проникновением в жилище, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Мужчина проник ночью в квартиру и снял со спящей 63-летней брестчанки пять золотых колец и браслет. Причиненный ущерб потерпевшей составил более Br2,7.    Записи с камер видеонаблюдения в доме помогли установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался неработающий, судимый за кражи и грабеж 47-летний житель областного центра.

Выяснилось, что днем мужчина проходил мимо многоквартирного жилого дома, в руках у него был чемоданчик с инструментами и пакет. В это время из окна первого этажа выглянула женщина и попросила помочь починить стул. Устранить поломку не удалось, тогда мужчина предложил угостить хозяйку спиртным. Во время общения гость заприметил на руках пенсионерки золотые украшения.

Когда ему понадобились деньги, он вспомнил о новой знакомой. Около трех часов ночи через незапертое на балконе окно брестчанин проник в помещение, подошел к спящей хозяйке и снял с ее рук украшения. Женщина проснулась и попыталась оказать сопротивление, но ему удалось скрыться. Утром свою добычу грабитель отнес в ломбард, а на вырученные деньги купил спиртное.

Во время беседы с правоохранителями мужчина признался в содеянном. Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта и возбудили уголовное дело за грабеж. Ему грозит до шести лет лишение свободы.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Мужчина проник ночью в квартиру и снял со спящей 63-летней брестчанки пять золотых колец и браслет. Причиненный ущерб потерпевшей составил более Br2,7.
 
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