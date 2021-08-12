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Год назад не стало Александра Вихора. Шел к девушке на свидание, задержал ОМОН — скончался в реанимации
12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
25-летний житель Гомеля ушел из жизни в ночь с 11 на 12 августа в реанимационном отделении местной туберкулезной больницы.
Туда Александра Вихора доставили из СИЗО после неоднократных избиений, напоминает
9 августа молодого человека, который шел на свидание с девушкой, в центре города задержал ОМОН. После этого он был в РОВД, ИВС и СИЗО, откуда парня в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Сначала следователи
На этом основании было отказано в возбуждении уголовного дела по факту гибели Александра Вихора. Также ни в чьих действиях по отношению к нему не установили состава преступления.
Александра Вихора белорусы считают
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Год назад не стало Александра Вихора. Шел к девушке на свидание, задержал ОМОН — скончался в реанимации
25-летний житель Гомеля ушел из жизни в ночь с 11 на 12 августа в реанимационном отделении местной туберкулезной больницы.
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