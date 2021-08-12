Тихановская во время визита в Норвегию встретится с гендиректором Yara









сообщается в телеграме Тихановской. Во время визита в Осло Тихановская встретится с главой МИД Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде, а заодно и с главой Yara,в телеграме Тихановской.





Как известно, Yara — один из главных партнеров "Беларуськалия". К норвежскому предприятию неоднократно обращались с призывами прекратить это сотрудничество, ссылаясь на нарушения прав рабочих на "Беларуськалии" (увольнение бастующих) и вообще прав людей в Беларуси.





В комментарии журналистам Холзетер заявил, что ждет встречи с Тихановской. По его словам, Yara до сих пор не перестала закупать продукцию у "Беларуськалия", потому что это может навредить рабочим. Он добавил, что профсоюз "Беларуськалия" просит их остаться.