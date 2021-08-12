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После наезда Лукашенко на ЕРАМ основатель компании провел онлайн-встречу с сотрудниками
Источник материала: Партизан
Лукашенко обвинил основателя ІТ-компании Аркадия Добкина в финансировании протестов и связях со спецслужбами. Добкин заявил, что такой комментарий «нельзя назвать приятным».
Накануне он ответил на вопросы озабоченных работников, которые спрашивали, будет ли EPAM уходить из Беларуси, будет ли помощь сотрудникам при форс-мажорах, например, при необходимости срочной релокации.
«Он отвечал, что пока компания не собирается уходить из Беларуси, он не думает, что будут сильно мешать работать и не будет возможности выплачивать зарплаты, — пересказал
Напомним, EPAM является крупнейшим резидентом Парка высоких технологий.
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Лукашенко обвинил основателя ІТ-компании Аркадия Добкина в финансировании протестов и связях со спецслужбами. Добкин заявил, что такой комментарий «нельзя...
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