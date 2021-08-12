После наезда Лукашенко на ЕРАМ основатель компании провел онлайн-встречу с сотрудниками

Накануне он ответил на вопросы озабоченных работников, которые спрашивали, будет ли EPAM уходить из Беларуси, будет ли помощь сотрудникам при форс-мажорах, например, при необходимости срочной релокации.

«Он отвечал, что пока компания не собирается уходить из Беларуси, он не думает, что будут сильно мешать работать и не будет возможности выплачивать зарплаты, — пересказалодин из участников встречи. — Сказал, если что-то «такое» будет, то есть запасной план, смысл которого нам не довели. Но заверили, что помощь будет во всех вариантах развития событий».