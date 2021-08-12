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Женщины в белом и красном с розами в руках вышли на улицы Минска

12.08.2021 12:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сегодня — ровно год с первой женской акции.

Напомним, именно 12 августа 2020 года в Минске прошла знаменитая акция, ставшая поворотным моментом в белорусской революции.

Женщины в белом и красном с розами в руках вышли на улицы Минска

Женщины в белом с цветами вышли на акцию возле Комаровского рынка, что стало толчком для массовых протестов по всей стране.

Женщины в белом и красном с розами в руках вышли на улицы Минска

И вот спустя год женщины снова вышли на улицы белорусской столицы.

Женщины в белом и красном с розами в руках вышли на улицы Минска

Фото из социальных сетей
 
Теги: Минск
 
 
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Год назад женщины в белом с цветами вышли на акцию возле Комаровского рынка.
 
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