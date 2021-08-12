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Женщины в белом и красном с розами в руках вышли на улицы Минска
Источник материала: UDFСегодня — ровно год с первой женской акции.
Напомним, именно 12 августа 2020 года в Минске прошла знаменитая акция, ставшая поворотным моментом в белорусской революции.
Женщины в белом с цветами вышли на акцию возле Комаровского рынка, что стало толчком для массовых протестов по всей стране.
И вот спустя год женщины снова вышли на улицы белорусской столицы.
Фото из социальных сетей
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Год назад женщины в белом с цветами вышли на акцию возле Комаровского рынка.
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