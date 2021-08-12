ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Камчатке в озеро упал вертолёт с туристами. Восемь человек смогли спастись

12.08.2021 12:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Вертолет с туристами потерпел крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По неизвестным пока причинам Ми-8 рухнул в Курильское озеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту находились 16 человек. Восьмерых разыскали спасатели.

На Камчатке в озеро упал вертолёт с туристами. Восемь человек смогли спастись

По рассказам пассажиров, вертолет сильно ударился о воду и начал быстро погружаться. Выбраться из салона удалось лишь на глубине 8-9 метров. Людей доставили в больницу. Состояние двоих пациентов медики оценивают как тяжелое.

На Камчатке в озеро упал вертолёт с туристами. Восемь человек смогли спастись

На озере продолжается масштабная поисково-спасательная операция. Известно, что перед вылетом вертолет проверяли специалисты. Технических неисправностей выявлено не было. По предварительным данным, причиной крушения мог стать туман. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Вертолет с туристами потерпел крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По неизвестным пока причинам Ми-8 рухнул в Курильское озеро, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему в Польше ограничили деятельность некоторых зарубежных СМИ?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by