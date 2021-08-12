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Посмотрите, кто заменяет девушке будильник! Точно не даст проспать! Хотели бы такой? (ВИДЕО)

12.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посмотрите, кто заменяет девушке будильник! Точно не даст проспать! Хотели бы такой? (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике пользовательница TikTok polly.mr показала отличную замену обычному будильнику – петух, который живет у нее, никому не позволит проспать работу. Он прибежит ровно в 6:00 и будет кричать, пока человек не проснется.


Пернатый будильник пользователей соцсетей рассмешил: «Ахах, прям бежит, будто опаздывает. Наверное, уже одна минута шестого», «С таким будильником точно никогда не проспишь», «Будильник прибежал, если что — выключается тапком», «Где купить такой ходячий будильник? Мне очень нужно», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике пользовательница TikTok polly.mr показала отличную замену обычному будильнику – петух, который живет у нее, никому не позволит...
 
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