Посмотрите, кто заменяет девушке будильник! Точно не даст проспать! Хотели бы такой? (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике пользовательница TikTok polly.mr показала отличную замену обычному будильнику – петух, который живет у нее, никому не позволит проспать работу. Он прибежит ровно в 6:00 и будет кричать, пока человек не проснется.





Пернатый будильник пользователей соцсетей рассмешил: «Ахах, прям бежит, будто опаздывает. Наверное, уже одна минута шестого», «С таким будильником точно никогда не проспишь», «Будильник прибежал, если что — выключается тапком», «Где купить такой ходячий будильник? Мне очень нужно», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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