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Арина Соболенко с победы начала выступление на теннисном турнире в Монреале

12.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко с победы начала выступление на теннисном турнире в Монреале

Арина Соболенко с победы начала выступление на престижном теннисном турнире в Монреале.

В стартовом матче белоруска встречалась с американкой Слоан Стивенс. Для победы белоруске понадобились три сэта: 7:6, 4:6, 6:4. Следующей соперницей белоруски будет Ребекка Марино из Канады (220-я ракетка мира). Также сегодня сыграет и Виктория Азаренко (ее соперница по 1/8 финала Мария Саккари из Греции). Если белоруски выиграют свои матчи,  в следующем раунде они сыграют между собой. 

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Арина Соболенко с победы начала выступление на престижном теннисном турнире в Монреале. В стартовом матче белоруска встречалась с американкой Слоан Стивенс. Для...
 
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