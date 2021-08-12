Арина Соболенко с победы начала выступление на теннисном турнире в Монреале

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко с победы начала выступление на престижном теннисном турнире в Монреале.

В стартовом матче белоруска встречалась с американкой Слоан Стивенс. Для победы белоруске понадобились три сэта: 7:6, 4:6, 6:4. Следующей соперницей белоруски будет Ребекка Марино из Канады (220-я ракетка мира). Также сегодня сыграет и Виктория Азаренко (ее соперница по 1/8 финала Мария Саккари из Греции). Если белоруски выиграют свои матчи, в следующем раунде они сыграют между собой.

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