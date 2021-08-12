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Киркорову запретили въезд в Украину на три года
Источник материала: ОНТ
Российскому певцу Филиппу Киркорову служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года,
27 июня Киркорова исключили из черного списка министерства культуры и информационной политики Украины. 24 июня певец попал в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Из-за выступлений в Крыму и за поддержку полуострова Киркоров попал в список изначально.
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Российскому певцу Филиппу Киркорову служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года, сообщает портал «Известия» со ссылкой на украинское...
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