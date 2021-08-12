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Киркорову запретили въезд в Украину на три года

12.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Киркорову запретили въезд в Украину на три года

Российскому певцу Филиппу Киркорову служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года, сообщает портал «Известия» со ссылкой на украинское агентство UNN и СБУ.

27 июня Киркорова исключили из черного списка министерства культуры и информационной политики Украины. 24 июня певец попал в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Из-за выступлений в Крыму и за поддержку полуострова Киркоров попал в список изначально.

Фото: depositphotos.com

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Российскому певцу Филиппу Киркорову служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года, сообщает портал «Известия» со ссылкой на украинское...
 
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