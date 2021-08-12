Второй этап квалификации: мужская сборная Беларуси по баскетболу сыграет против сборной Латвии

Источник материала: ОНТ

Мужская сборная Беларуси по баскетболу проведет очередной матч второго этапа квалификации к Чемпионату мира 2023 года.

Наша команда сыграет против сборной Латвии, которая с двумя победами возглавляет отборочную группу. Встреча начнется в 19.30. В первом матче латвийские баскетболисты обыграли белорусов со счетом 92:83. Также в нашей группе сборная Румынии, которая пока побед не одерживала. В следующий этап квалификации выйдут две сильнейшие команды.

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