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Лондонский «Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА

12.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лондонский «Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА

Лондонский «Челси» – обладатель Суперкубка УЕФА! Европейский клубный сезон официально открыт. 

В матче за Суперкубок «Челси» встречался «Вильярреалом». На 27-й минуте полузащитник «Челси» Хаким Зиеш открыл счет в матче. Однако на 73-й минуте «Вильярреал» отыгрался: забил Жерар Морено. Основное время матча завершилось вничью. Два дополнительных тайма также не выявили победителя, и игра перешла в серию послематчевых пенальти, перед которой главный тренер «Челси» Томас Тухель заменил голкипера. Место Эдуара Менди в воротах занял Кепа Аррисабалага. 

Он удачно сыграл, отразив два удара и помог «Челси» выиграть (счет в серии пенальти – 6:5). Для Томаса Тухеля в роли главного тренера лондонцев это уже второй Кубок за два месяца (до этого была победа в Лиге Чемпионов). А сам Суперкубок УЕФА «Челси» выигрывает второй раз в истории – до этого команда побеждала в этом турнире лишь в 1998 году. 

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Лондонский «Челси» – обладатель Суперкубка УЕФА! Европейский клубный сезон официально открыт.  В матче за Суперкубок «Челси» встречался «Вильярреалом». На 27-й...
 
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