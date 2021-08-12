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Личный повар Кейт Миддлтон рассказал о ее любимом десерте. Звучит аппетитно! Вы точно его не пробовали!
Источник материала: ОНТ
Известно, что Кейт не равнодушна к сладкому, несмотря на стройную фигуру. А еще после обеда она любит пить чай. Личный повар герцогини Кембриджской рассказал, какую закуску к горячему напитку она предпочитает,
Выяснилось, что Миддлтон обожает пудинг с ириской. Такой десерт Роди Варот придумал специально для королевской семьи – были учтены пожелания Миддлтон и просчитаны идеальные пропорции лакомства, поэтому у обычных людей его вряд ли получится попробовать.
Однако и сама герцогиня любит готовить. К примеру, каждый год для своих детей она печет именинные торты.
Фото:
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Личный повар Кейт Миддлтон рассказал о ее любимом десерте. Звучит аппетитно! Вы точно его не пробовали!
Известно, что Кейт не равнодушна к сладкому, несмотря на стройную фигуру. А еще после обеда она любит пить чай. Личный повар герцогини Кембриджской рассказал, какую...
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