Личный повар Кейт Миддлтон рассказал о ее любимом десерте. Звучит аппетитно! Вы точно его не пробовали!

Источник материала: ОНТ

Известно, что Кейт не равнодушна к сладкому, несмотря на стройную фигуру. А еще после обеда она любит пить чай. Личный повар герцогини Кембриджской рассказал, какую закуску к горячему напитку она предпочитает, пишет wday.ru.

Выяснилось, что Миддлтон обожает пудинг с ириской. Такой десерт Роди Варот придумал специально для королевской семьи – были учтены пожелания Миддлтон и просчитаны идеальные пропорции лакомства, поэтому у обычных людей его вряд ли получится попробовать.

Однако и сама герцогиня любит готовить. К примеру, каждый год для своих детей она печет именинные торты.

Фото: depositphotos.com





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