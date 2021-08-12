Источник материала: ОНТ

Чтобы восполнить страницы семейных историй. В Палате представителей встретились с родственниками, погибших депутатов в Великую Отечественную.

Это был первый созыв. Многие из тех людей ушли на войну и не вернулись. Кто-то погиб и этому есть документальное подтверждение. А кто-то пропал без вести. Им в стенах Парламента посвятили выставку, которая заинтересовала потомков депутатов. Многие сейчас живут не в Беларуси. Но очень захотели приехать и восполнить пробелы о своих родственниках, которые годами не давали покоя. Среди таких гостей – внучка депутата Верховного Совета БССР первого созыва Ольги Еркович – Валентина Фирсова.

Участников встречи ждало общение за круглым столом, осмотр экспозиции, посещение музея истории Великой Отечественной войны. А сегодня в Круглянском районе на малой родине Ольги Еркович в ее честь откроют памятный знак.

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