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Палате представителей встретились с родственниками, погибших депутатов в Великую Отечественную

12.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Палате представителей встретились с родственниками, погибших депутатов в Великую Отечественную

Чтобы восполнить страницы семейных историй. В Палате представителей встретились с родственниками, погибших депутатов в Великую Отечественную.

Это был первый созыв. Многие из тех людей ушли на войну и не вернулись. Кто-то погиб и этому есть документальное подтверждение. А кто-то пропал без вести. Им в стенах Парламента посвятили выставку, которая заинтересовала потомков депутатов. Многие сейчас живут не в Беларуси. Но очень захотели приехать и восполнить пробелы о своих родственниках, которые годами не давали покоя. Среди таких гостей – внучка депутата Верховного Совета БССР первого созыва Ольги Еркович – Валентина Фирсова.

Участников встречи ждало общение за круглым столом, осмотр экспозиции, посещение музея истории Великой Отечественной войны. А сегодня в Круглянском районе на малой родине Ольги Еркович в ее честь откроют памятный знак.  

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Чтобы восполнить страницы семейных историй. В Палате представителей встретились с родственниками, погибших депутатов в Великую Отечественную. Это был первый...
 
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