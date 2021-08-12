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В Греции пока спасатели борются с лесными пожарами, в стране – мародерство и задержания

12.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Греции пока спасатели борются с лесными пожарами, в стране – мародерство и задержания

Мародерство и задержания: такая картина в охваченной огнем Греции. Пока спасатели борются с лесными пожарами, в стране уже арестованы шесть человек.

За хищения вещей из чужих домов, разрушенных стихией. Сообщается и о 118 задержанных за поджоги лесов. Их возраст – от 15 до 78 лет. Одни делали это умышленно, другие – по халатности. Экстренные службы приведены в повышенную готовность. Спасатели не первую неделю пытаются побороть пожары в Греции. Но со стихией совладать пока в полной мере не удается. На острове Эвбея выгорели 50 тысяч гектаров. В стране в результате стихии погибли как минимум два человека. Несколько тысяч эвакуированы из опасных регионов.

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Мародерство и задержания: такая картина в охваченной огнем Греции. Пока спасатели борются с лесными пожарами, в стране уже арестованы шесть человек. За хищения...
 
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