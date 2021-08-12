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На Трафальгарской площади в Лондоне выставили картины Ван Гога, Рембрандта, Моне, Ренуара и Караваджо

12.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Трафальгарской площади в Лондоне выставили картины Ван Гога, Рембрандта, Моне, Ренуара и Караваджо

Подтянуть свои знания в искусстве могут жители Лондона, даже не заходя в музей. На Трафальгарской площади выставили картины Ван Гога, Рембрандта, Моне, Ренуара и Караваджо.

На открытом воздухе можно полюбоваться любимыми полотнами – выбор определил онлайн-рейтинг на сайте Национальной галереи во время локдауна. Это, конечно же, репродукции. Также прохожим предлагается самим взяться за кисть и сохранить событие не только в памяти или на фото, но и в карандашном наброске! Импровизированная школа скетчинга проработает до конца лета.

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Подтянуть свои знания в искусстве могут жители Лондона, даже не заходя в музей. На Трафальгарской площади выставили картины Ван Гога, Рембрандта, Моне, Ренуара и...
 
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