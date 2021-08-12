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Лукашенко: Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня на
Глава государства вместе с тем отметил, что есть определенные категории людей, которых надо попросить, а не заставлять. К примеру, работники торговли или врачи.
Фото: БЕЛТА
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