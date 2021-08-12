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Лукашенко: Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю

12.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю

Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин заявил, что принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно, передает БЕЛТА.

Глава государства вместе с тем отметил, что есть определенные категории людей, которых надо попросить, а не заставлять. К примеру, работники торговли или врачи. 

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин заявил, что принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не...
 
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