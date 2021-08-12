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Ведущий Fox News блеснул знаниями: Карл Маркс написал «Майн Кампф»

12.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ведущий Fox News блеснул знаниями: Карл Маркс написал «Майн Кампф»

О важности образования заговорили на американском телевидении. Ведущий Fox News Билл Хеммер даже блеснул собственными знаниями.

Вот только оказалось, что они далеки от идеальных. Хеммер похвастался, что 20 лет назад не поленился и специально посетил город Трир в Германии, чтобы отыскать там отчий дом Карла Маркса. Ведь он, мол, написал «Майн Кампф», и ведущему очень хотелось разобраться в этой книге. Но видимо Хеммер так и не понял, что Маркса перепутал с Гиблером, а «Майн Кампф» с «Манифестом Коммунистической партии». Впрочем, для американцев – это не ошибка, а всего лишь статистическая погрешность. Так что задуматься о важности образования им все-таки стоит.

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О важности образования заговорили на американском телевидении. Ведущий Fox News Билл Хеммер даже блеснул собственными знаниями. Вот только оказалось, что они далеки...
 
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