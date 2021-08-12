Стало известно, сколько красного мяса совершенно безопасно можно есть

Источник материала: ОНТ

От так называемого красного мяса некоторые эксперты по здоровому питанию советуют отказаться. Доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала радио Sputnik, чем полезен и чем может быть вреден этот продукт.

По мнению Бережной, красным мясом следует считать баранину и говядину. В них есть много полезных веществ. К примеру, железо, витамины группы В, селен, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые нужны для поддержания центральной нервной, мышечной и иммунной систем.

В частности, в небольшом кусочке красного мяса содержится суточная норма железа. Чтобы такое количество набрать с растительной пищей, нужно съесть 3 кг яблок с зеленой кожурой или 1 кг гречки.

Мяса нужно больше тем, кто ведет активный образ жизни.

По словам врача, для здорового человека, в среднем, совершенно безопасно съедать в неделю до 400-500 г красного мяса.

От жирных сортов красного мяса следует отказаться тем, у кого есть лишний вес, высокий уровень холестерина, заболевания сердечно-сосудистой системы.

Фото: depositphotos.com

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