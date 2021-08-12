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Стало известно, сколько красного мяса совершенно безопасно можно есть

12.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, сколько красного мяса совершенно безопасно можно есть

От так называемого красного мяса некоторые эксперты по здоровому питанию советуют отказаться. Доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала радио Sputnik, чем полезен и чем может быть вреден этот продукт.

По мнению Бережной, красным мясом следует считать баранину и говядину. В них есть много полезных веществ. К примеру, железо, витамины группы В, селен, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые нужны для поддержания центральной нервной, мышечной и иммунной систем.

В частности, в небольшом кусочке красного мяса содержится суточная норма железа. Чтобы такое количество набрать с растительной пищей, нужно съесть 3 кг яблок с зеленой кожурой или 1 кг гречки.

Мяса нужно больше тем, кто ведет активный образ жизни.

По словам врача, для здорового человека, в среднем, совершенно безопасно съедать в неделю до 400-500 г красного мяса.

От жирных сортов красного мяса следует отказаться тем, у кого есть лишний вес, высокий уровень холестерина, заболевания сердечно-сосудистой системы.

Фото: depositphotos.com

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От так называемого красного мяса некоторые эксперты по здоровому питанию советуют отказаться. Доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина...
 
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