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Стало известно, сколько красного мяса совершенно безопасно можно есть
Источник материала: ОНТ
От так называемого красного мяса некоторые эксперты по здоровому питанию советуют отказаться. Доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная
По мнению Бережной, красным мясом следует считать баранину и говядину. В них есть много полезных веществ. К примеру, железо, витамины группы В, селен, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые нужны для поддержания центральной нервной, мышечной и иммунной систем.
В частности, в небольшом кусочке красного мяса содержится суточная норма железа. Чтобы такое количество набрать с растительной пищей, нужно съесть 3 кг яблок с зеленой кожурой или 1 кг гречки.
Мяса нужно больше тем, кто ведет активный образ жизни.
По словам врача, для здорового человека, в среднем, совершенно безопасно съедать в неделю до 400-500 г красного мяса.
От жирных сортов красного мяса следует отказаться тем, у кого есть лишний вес, высокий уровень холестерина, заболевания сердечно-сосудистой системы.
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От так называемого красного мяса некоторые эксперты по здоровому питанию советуют отказаться. Доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина...
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