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Лондон может позволить экстрадицию Джулиана Ассанджа

12.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лондон может позволить экстрадицию Джулиана Ассанджа

Новый поворот в деле Джулиана Ассанджа. Лондон может позволить экстрадицию журналиста в США – там ему грозит до 175 лет тюрьмы по обвинениям в шпионаже.

Сторонники Ассанджа (а их немало) восприняли новость с негодованием и тревогой. В этом деле на кону не один человек, на кону свобода прессы в мире, может быть создан опасный прецедент, заявил адвокат журналиста. А до этого ключевой свидетель признался в даче ложных показаний. Дело Ассанджа трещит по швам, но Вашингтон продолжает гнуть свою линию: семью журналиста пытаются запугать, а развитие событий все больше напоминает преследование и открытую месть со стороны властей США.

В 2010-м Ассандж и его «Викиликс» опубликовали секретные материалы об операциях США в Афганистане и Ираке, которые свидетельствуют о злоупотреблениях американских военных.

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Теги: Новости
 
 
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Новый поворот в деле Джулиана Ассанджа. Лондон может позволить экстрадицию журналиста в США – там ему грозит до 175 лет тюрьмы по обвинениям в шпионаже. Сторонники...
 
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