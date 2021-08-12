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Лондон может позволить экстрадицию Джулиана Ассанджа
Источник материала: ОНТ
Новый поворот в деле Джулиана Ассанджа. Лондон может позволить экстрадицию журналиста в США – там ему грозит до 175 лет тюрьмы по обвинениям в шпионаже.
Сторонники Ассанджа (а их немало) восприняли новость с негодованием и тревогой. В этом деле на кону не один человек, на кону свобода прессы в мире, может быть создан опасный прецедент, заявил адвокат журналиста. А до этого ключевой свидетель признался в даче ложных показаний. Дело Ассанджа трещит по швам, но Вашингтон продолжает гнуть свою линию: семью журналиста пытаются запугать, а развитие событий все больше напоминает преследование и открытую месть со стороны властей США.
В 2010-м Ассандж и его «Викиликс» опубликовали секретные материалы об операциях США в Афганистане и Ираке, которые свидетельствуют о злоупотреблениях американских военных.
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Новый поворот в деле Джулиана Ассанджа. Лондон может позволить экстрадицию журналиста в США – там ему грозит до 175 лет тюрьмы по обвинениям в шпионаже. Сторонники...
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