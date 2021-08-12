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Младенец ест из бутылочки, а собака его охраняет. Даже маме прикасаться запрещено! Посмотрите – это невероятно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Неожиданное видео с заботливым псом опубликовал
В ролике пес Тоби так следит за младенцем, что даже матери не дает к нему прикасаться. Когда женщина протягивает руку к ребенку, Тоби тут же убирает ее.
Пользователей соцсетей поведение пса развеселило: «Просто убери от ребенка свои ручонки, женщина», «Ахах, теперь это его младенец», «Просто он работает няней, и его смена еще не закончилась», «Крутой охранник у ребенка, повезло», – писали комментаторы.
Фото:
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Младенец ест из бутылочки, а собака его охраняет. Даже маме прикасаться запрещено! Посмотрите – это невероятно! (ВИДЕО)
Неожиданное видео с заботливым псом опубликовал ridus.ru. В ролике пес Тоби так следит за младенцем, что даже матери не дает к нему прикасаться. Когда женщина...
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