ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Младенец ест из бутылочки, а собака его охраняет. Даже маме прикасаться запрещено! Посмотрите – это невероятно! (ВИДЕО)

12.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Младенец ест из бутылочки, а собака его охраняет. Даже маме прикасаться запрещено! Посмотрите – это невероятно! (ВИДЕО)

Неожиданное видео с заботливым псом опубликовал ridus.ru.

В ролике пес Тоби так следит за младенцем, что даже матери не дает к нему прикасаться. Когда женщина протягивает руку к ребенку, Тоби тут же убирает ее.


Пользователей соцсетей поведение пса развеселило: «Просто убери от ребенка свои ручонки, женщина», «Ахах, теперь это его младенец», «Просто он работает няней, и его смена еще не закончилась», «Крутой охранник у ребенка, повезло», – писали комментаторы. 

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неожиданное видео с заботливым псом опубликовал ridus.ru. В ролике пес Тоби так следит за младенцем, что даже матери не дает к нему прикасаться. Когда женщина...
 
Новости дня
Новости разные
 
Львовский о росте кредитования: Белорусы возобновляют свою излюбленную практику игры против инфляции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by