Младенец ест из бутылочки, а собака его охраняет. Даже маме прикасаться запрещено! Посмотрите – это невероятно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Неожиданное видео с заботливым псом опубликовал ridus.ru .

В ролике пес Тоби так следит за младенцем, что даже матери не дает к нему прикасаться. Когда женщина протягивает руку к ребенку, Тоби тут же убирает ее.





Пользователей соцсетей поведение пса развеселило: «Просто убери от ребенка свои ручонки, женщина», «Ахах, теперь это его младенец», «Просто он работает няней, и его смена еще не закончилась», «Крутой охранник у ребенка, повезло», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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