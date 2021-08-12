Начался визит Светланы Тихановской в Норвегию

Начался рабочий визит в Норвегию Светланы Тихановской. Как сообщил офис демократичнского лидера, визит в Норвегию проходит по приглашению министра иностранных дел Ине Мари Эриксен Сёрейде.





Помимо главы МИД, состоится встреча Тихановской с руководителем комитета иностранных дел Анникен Хюитфельдт, госсекретарем МИДа Аудуном Халворсеном, парламентариями, номинировавшими белорусского демократического лидера на Нобелевскую премию, представиелями Норвежских профсоюзов и экспертами Норвежского института международных отношений.

На встречах будет обсуждаться вопросы возможного рассмотрения вопроса по Беларуси в Совете безопасности и Генассамблее ООН, поддержки правозащитников, семей репрессированных и женских инициатив, а также выделения стипендий для студентов из Беларуси. С профсоюзами Тихановская обсудит сотрудничество Норвегии с белорусскими рабочими и стачкомами.

Также, сообщает офис Тиханоской, 13 августа в Осло Тихановская встретиться с руководителем норвежской компании Yara (крупным экспортером белорусских калийных удобрений) Свеном Торе Хольсетерем. «На встрече планируется обсудить прекращение сотрудничества норвежской компании с "Беларуськалием", пока в Беларуси не будут проведены свободные выборы», — говорится в сообщении.

Как отметили в офисе Тихановской, Норвегия — член Совбеза ООН, она поддержала запуск Московского механизма ОБСЕ, платформу по документированию преступлений IAPB, а сейчас поддерживает белорусские инициативы и организации.