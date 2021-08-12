Источник материала: БелТА

Минчанин из-за ревности убил знакомого. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Вечером 6 августа в милицию поступил звонок: в одном из домов на улице Илимской нанесли ножевое ранение мужчине. В считанные минуты на место был направлен ближайший наряд милиции и следственно-оперативная группа.

"На место преступления незамедлительно выбыли и сотрудники патрульно-постовой службы милиции Заводского РУВД Минска, которые в соседнем дворе по горячим следам задержали причастного к преступлению мужчину. Им оказался ранее судимый 35-летний неработающий минчанин. По заключению медосвидетельствования, степень опьянения которого составила 3 промилле", - рассказали в ГУВД.

Выяснилось, что минчанин приревновал свою сожительницу к 41-летнему ранее судимому знакомому. На этой почве возникла ссора, в ходе которой фигурант нанес три удара ножом в область груди. После чего скрылся.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанин из-за ревности убил знакомого Вечером 6 августа в милицию поступил звонок: в одном из домов на улице Илимской нанесли ножевое ранение мужчине.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за убийство.-0-