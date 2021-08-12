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Минчанин из-за ревности убил знакомого

12.08.2021 13:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.

Минчанин из-за ревности убил знакомого. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Вечером 6 августа в милицию поступил звонок: в одном из домов на улице Илимской нанесли ножевое ранение мужчине.  В считанные минуты на место был направлен ближайший наряд милиции и следственно-оперативная группа.

"На место преступления незамедлительно выбыли и сотрудники патрульно-постовой службы милиции Заводского РУВД Минска, которые в соседнем дворе по горячим следам задержали причастного к преступлению мужчину. Им оказался ранее судимый 35-летний неработающий минчанин. По заключению медосвидетельствования, степень опьянения которого составила 3 промилле", - рассказали в ГУВД.

Выяснилось, что минчанин приревновал свою сожительницу к 41-летнему ранее судимому знакомому. На этой почве возникла ссора, в ходе которой фигурант нанес  три удара ножом в область груди. После чего скрылся.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за убийство.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 6 августа в милицию поступил звонок: в одном из домов на улице Илимской нанесли ножевое ранение мужчине.
 
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