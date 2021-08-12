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Шрайбман: «Это год избавления от иллюзий, болезненный этап взросления нации и отрезвления большинства белорусов»
12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель подводит итоги прошедшего года перемен.
Фото Радыё Свабода
— В каком-то смысле в этом году поражение понесли обе стороны, потому что белорусская власть
Поэтому я выигравших не вижу, кроме, наверное, России, потому что еще крепче Лукашенко закрепился в ее орбите. Но и тут не все так однозначно. Как использовать этот актив — в России тоже не понимают. Я не вижу в Кремле понятного алгоритма действий и какой-то стратегии в эту сторону.
Также, по мнению аналитика, и сам Лукашенко не имеет четкой стратегии действий, кроме как продолжать эскалацию насилия.
— Из сказанного во время «большого разговора», ясно, что Лукашенко не понимает, какое у него политическое будущее. Он еще не определился, что делать после принятия новой Конституции, как в ней прописывать основные органы, — делает вывод Шрайбман.
Продолжая анализировать встречу белорусского правителя с журналистами, он обратил внимание на темы Крыма и Запада.
— Крым он, по сути, отказался признавать частью России, употребив свой обычный в таких случаях прием, мол, вы сами его не признаете, у вас много олигархов туда еще свой бизнес не завели.
Было очень много агрессии в адрес Запада, заметно, что за год Лукашенко стал намного жестче. Видимо, он вообще отвык от какого-то альтернативного мнения, и когда
Важно отметить, что прозвучали новые угрозы в адрес Литвы вроде «надаем по морде», опять обещал ядерные материалы какие-то начать пускать через границу. Раньше к этим угрозам можно было никак не относиться, но все-таки
Введенные накануне
— Они сильны даже не своим прямым действием, тут самое главное — это имиджевый урон, потому что с компаниями, попавшими под санкции, во-первых, теперь сложно будет вести расчеты в долларах, а они почти все экспортеры. Западные банки вообще могут перестать с ними работать. Но самое главное, потребители могут подумать, зачем нам связываться с компаниями, которые сегодня под такими санкциями, а завтра против них могут усилить ограничения. Лучше мы найдем конкурентов.
Важно, что этот репутационный механизм действует даже на Россию. Среди прочего, российские банки перекредитовывают свои белорусские дочки, и это может стать проблематично под санкциями.
Все понимают, что никуда Лукашенко, кроме как на усиление эскалации не пойдет. Он будет обострять отношения и давать повод для новых санкций. Значит,
Обозреватель убежден, что события ушедшего года обязательно войдут в учебники истории:
— Это год очень драматичный в белорусской истории и, я думаю, он войдет в учебники по истории, как что-то необходимое, как такой болезненный этап взросления нации и отрезвления большинства белорусов по поводу того, что невозможно избавиться от постсоветского, посттоталитарного режима, который укоренялся 27 лет, какими-то символическими «бархатными» действиями. К сожалению, это долгий и мучительный процесс. И в этом плане, мне кажется, это год избавления от иллюзий.
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Шрайбман: «Это год избавления от иллюзий, болезненный этап взросления нации и отрезвления большинства белорусов»
Обозреватель подводит итоги.
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