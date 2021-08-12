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«Знак признания беспрецедентных усилий и мужества». Журналисты и СМИ из Беларуси взяли все премии Free Media Awards
12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Обычно их присуждают репортерам сразу из нескольких стран, однако в этом году сделано исключение.
Об этом
Премию получили журналистки Катерина Борисевич, Катерина Андреева, Дарья Чульцова,
«Мы присуждаем все премии для прессы белорусским журналистам и средствам массовой информации в знак признания их беспрецедентных усилий и мужества в течение этого драматического года, работу в условиях диктатуры», – заявили в жюри.
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«Знак признания беспрецедентных усилий и мужества». Журналисты и СМИ из Беларуси взяли все премии Free Media Awards
Обычно их присуждают репортерам сразу из нескольких стран, однако в этом году сделано исключение.
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