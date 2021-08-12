«Знак признания беспрецедентных усилий и мужества». Журналисты и СМИ из Беларуси взяли все премии Free Media Awards

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Обычно их присуждают репортерам сразу из нескольких стран, однако в этом году сделано исключение.

Об этом DW cообщили присуждающие награду немецкий фонд Zeit из Гамбурга и фонд имени Фрита Орда (Норвегия).

Премию получили журналистки Катерина Борисевич, Катерина Андреева, Дарья Чульцова, Наталья Лубневская , портал TUT.BY и Белорусская ассоциация журналистов.

«Мы присуждаем все премии для прессы белорусским журналистам и средствам массовой информации в знак признания их беспрецедентных усилий и мужества в течение этого драматического года, работу в условиях диктатуры», – заявили в жюри.