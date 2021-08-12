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Минфин РБ: В июле удалось почти полностью сократить дефицит республиканского бюджета

12.08.2021 13:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов сегодня сообщил, что в июле властям удалось сократить дефицит республиканского бюджета сразу 1,3 млрд. рублей

По словам чиновника, по итогам 7 месяцев 2021 года дефицит республиканского бюджета составил около 300 млн. рублей при плановом дефиците более 2 млрд. рублей. Такие цифры публикует госагентство БелТА.

В конце июля Минфин РБ сообщил, что по итогам I полугодия дефицит республиканского бюджета сложился в размере -1,6 млрд. рублей. При этом только за июнь дефицит увеличился сразу на 600 млн. рублей. Более того, дефицит бюджета органов госуправления в июне вырос с 100 млн. до 900 млн. рублей.

Селиверстов или Белта утверждают, что в июле удалось развернуть сибирские реки на юг ситуацию вспять и за 1 месяц сократить дефицит сразу 1,3 млрд. рублей. Технически такое возможно только за счет полной заморозки расходов бюджета в июле.

Селиверстов со своей новостью выступил накануне заседания Гродненского облисполкома, где рассматривались итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2021 года. Он особое внимание уделил факту, что регионы исполняют местные бюджеты с профицитом. Однако, профициты местных бюджетов не сильно влияют на республиканский бюджет.

 
Теги: Новости
 
 
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Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов сегодня сообщил, что в июле властям удалось сократить дефицит республиканского бюджета сразу 1,3 млрд. рублей
 
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