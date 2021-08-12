Погода в СНГ: дожди с грозами на севере Беларуси, засуха на западе Казахстана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дождь, местами с грозой. Порывистый ветер и температура до плюс 23 градусов ожидается сегодня в Москве и области. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Армения

Сейчас в армянской столице +36. Синоптики к вечеру вновь обещают осадки и усиление ветра. Накануне поздно вечером в Ереване был штормовой ветер. Он срывал крыши и рекламные щиты, повредил деревья в разных районах города. Упавшие дубы и ивы повредили несколько авто, припаркованные в центре. На место выехало несколько боевых расчетов пожарно-спасательной службы МЧС. Специалисты оперативно расчистили проезжую часть дорог.

Казахстан

В Алматы сегодня днем без осадков, плюс 30. Врачи призывают горожан не выходить из дома без головного убора и обязательно пить больше воды. А на западе Казахстана еще жарче, в Мангистауской области днем +40. Такая погода в регионе держится уже несколько месяцев. Из-за этого пострадали угодья и домашний скот. Животным не хватает корма, вся трава на пастбищах высохла. Министерство сельского хозяйства обратилось к казахстанцам помочь жителям и фермерам, пострадавшим от жары. Все сотрудники Минсельхоза уже перевели однодневную зарплату и призвали трудовые коллективы республики последовать их примеру.

Беларусь

На севере Беларуси ожидаются дожди с грозами. Объявлен «оранжевый» уровень опасности. Жара идет на спад. Столбики термометров опустят до плюс 25. Это комфортная погода для прогулок по лесу, а после осадков там выросло много грибов. Любителей «тихой охоты» спасатели просят быть внимательнее. С начала лета только в Минской области заблудились больше 20 человек. Так, в Пуховичском районе накануне потерялся пенсионер. К счастью, с собой у него был мобильный телефон. Местность болотистая и труднопроходимая. В поисковой операции задействовали почти 20 человек, использовали специальную технику.

Кыргызстан

В Бишкеке днем солнечно и плюс 33. Но ближе к вечеру синоптики обещают дождь с порывами ветра до 10 метров в секунду. Осадки продлятся до конца недели. Такая же погода ожидается на большей части республики, в том числе и в долинах Каркыра, Жыргалан Ыссык-Кульской области. Кстати, для жителей этих районов дожди в радость. Трава дольше не желтеет и остается сочной. Значит, сезон кумысолечения продолжается. А в августе в ущелье всходит целебная трава уркур – это любимое лакомство кобыл. Растение богато множеством витаминов. Кстати, именно из-за высокогорья и частых дождей трава в этих долинах зеленая до ноября. А значит, кумыс здесь пьют до первых заморозков.