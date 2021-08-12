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Журналисты и СМИ из Беларуси взяли все премии Free Media Awards
Источник материала: Партизан
Журналисты и СМИ из Беларуси взяли все премии Free Media Awards. Обычно их присуждают журналистам сразу из нескольких стран, однако в этом году сделано исключение.
Премию получили журналистки Катерина Борисевич, Катерина Андреева, Дарья Чульцова, Наталья Лубневская, портал Tut.by и Белорусская ассоциация журналистов, сообщили присуждающие награду немецкий фонд Zeit из Гамбурга и фонд имени Фрита Орда (Норвегия).
"Мы присуждаем все премии для прессы белорусским журналистам и средствам массовой информации в знак признания их беспрецедентных усилий и мужества в течение этого драматического года, работу в условиях диктатуры", - заявили в жюри.
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Журналисты и СМИ из Беларуси взяли все премии Free Media Awards. Обычно их присуждают журналистам сразу из нескольких стран, однако в этом году сделано исключение.
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