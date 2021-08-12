Журналисты и СМИ из Беларуси взяли все премии Free Media Awards





Премию получили журналистки Катерина Борисевич, Катерина Андреева, Дарья Чульцова, Наталья Лубневская, портал Tut.by и Белорусская ассоциация журналистов, сообщили присуждающие награду немецкий фонд Zeit из Гамбурга и фонд имени Фрита Орда (Норвегия).

"Мы присуждаем все премии для прессы белорусским журналистам и средствам массовой информации в знак признания их беспрецедентных усилий и мужества в течение этого драматического года, работу в условиях диктатуры", - заявили в жюри.