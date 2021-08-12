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Год назад в гомельской больнице умер избитый силовиками Александр Вихор

12.08.2021 13:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Год назад в гомельской больнице умер избитый силовиками Александр Вихор
Александр Вихор / Svaboda.org
Год назад в ночь на 12 августа в реанимации гомельской больницы умер 25-летний Александр Вихор. В клинику его привезли из ИВС.

Парень был сильно избит. О том, что происходило с Вихором в милиции, правозащитникам рассказывал гомельчанин Родион Бегляк. Их вместе с Вихором этапировали в гомельский СИЗО. А перед этим он видел Александра в спортзале Железнодорожного РУВД. Силовики уложили всех задержанных на пол лицом в пол и застаивли так лежать несколько часов.

"У него от этого стресса начался нервный срыв, он не совсем себя адекватно вел, их не слушался. И когда он повернулся и начал что-то там... к нему подлетели и начали его бить так, что это было просто жесть... По-моему, были два человека с дубинками, которые избивали его со всей силы", — рассказывал Бегляк.


Год назад в гомельской больнице умер избитый силовиками Александр Вихор

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Во время этапа Вихору стало плохо. По прибытие в ИВС, Александра оставили в машине.

"Нас всех разгрузили, а Сашу Вихора оставили и сказали охране, что это типа "ваш клиент" — в таком смысле, что этого наркомана надо типа сбить, "проучить " его. Они думали, что у него "отходняк"от наркотиков", — вспоминает Бегляк. Это был последний раз, когда он видел Вихора.


Через несколько часов парня привезли в психиатрическую больницу практически в коме, восстановили ход событий правозащитники. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи написали: "пациент лежал на полу, жалоб не высказывал, был в коме". Оттуда его перевезли в ближайшую реанимацию, которая была в туберкулезной больнице. Там у Вихора диагностировали "закрытую черепно-мозговую травму под вопросом" и "кому третьей степени".

По официальной версии, Александр Вихор умер от "внезапно обострившихся заболеваний сердечно-сосудистой системы".

Региональное управление СК проводило проверку по факту смерти парня, но в итоге отказало в возбуждении уголовного дела.

"В возбуждении уголовного дела по факту смерти горожанина отказано за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления", — заявил в феврале начальник управления СК Беларуси по Гомельской области Сергей Удовиков.


При этом Удовиков признал, что силу к Вихору применяли, но, по его словам, "на законных основаниях". В РУВД и в ИВС "жалоб на состояние здоровья не предъявлял".

В Беларуси до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам смерти демонстрантов, а также действий силовиков во время разгона протестных акций после выборов президента.
 
 
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В возбуждении уголовного дела по факту смерти горожанина было отказано.
 
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