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Александр Вихор / Svaboda.org

"У него от этого стресса начался нервный срыв, он не совсем себя адекватно вел, их не слушался. И когда он повернулся и начал что-то там... к нему подлетели и начали его бить так, что это было просто жесть... По-моему, были два человека с дубинками, которые избивали его со всей силы", — рассказывал Бегляк.

Задержание Александра Вихора попала в объектив фотографа TUT.BY

"Нас всех разгрузили, а Сашу Вихора оставили и сказали охране, что это типа "ваш клиент" — в таком смысле, что этого наркомана надо типа сбить, "проучить " его. Они думали, что у него "отходняк"от наркотиков", — вспоминает Бегляк. Это был последний раз, когда он видел Вихора.

"В возбуждении уголовного дела по факту смерти горожанина отказано за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления", — заявил в феврале начальник управления СК Беларуси по Гомельской области Сергей Удовиков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Год назад в гомельской больнице умер избитый силовиками Александр Вихор В возбуждении уголовного дела по факту смерти горожанина было отказано.

Парень был сильно избит. О том, что происходило с Вихором в милиции, правозащитникам рассказывал гомельчанин. Их вместе с Вихором этапировали в гомельский СИЗО. А перед этим он видел Александра в спортзале Железнодорожного РУВД. Силовики уложили всех задержанных на пол лицом в пол и застаивли так лежать несколько часов.Во время этапа Вихору стало плохо. По прибытие в ИВС, Александра оставили в машине.Через несколько часов парня привезли в психиатрическую больницу практически в коме, восстановили ход событий правозащитники. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи написали: "пациент лежал на полу, жалоб не высказывал, был в коме". Оттуда его перевезли в ближайшую реанимацию, которая была в туберкулезной больнице. Там у Вихора диагностировали "закрытую черепно-мозговую травму под вопросом" и "кому третьей степени".По официальной версии,умер от "внезапно обострившихся заболеваний сердечно-сосудистой системы".Региональное управление СК проводило проверку по факту смерти парня, но в итоге отказало в возбуждении уголовного дела.При этом Удовиков признал, что силу к Вихору применяли, но, по его словам, "на законных основаниях". В РУВД и в ИВС "жалоб на состояние здоровья не предъявлял".В Беларуси до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам смерти демонстрантов, а также действий силовиков во время разгона протестных акций после выборов президента.